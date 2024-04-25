За добу на фронті сталося 104 боєзіткнення - дані Генштабу

https://racurs.ua/ua/n194699-za-dobu-na-fronti-stalosya-104-boiezitknennya-dani-genshtabu.html

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За минулу добу між ЗСУ та окупантами відбулося 104 бойові зіткнення. Найбільше росіяни атакують Сили оборони на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

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Про це уранці 25 квітня повідомляє Генштаб.

Ворог просунувся у Соловйове та Красногорівку. Тривають бої біля Очеретиного, Первомайського, Часового Яру та Новомихайлівки, написали увечері 24 квітня в аналітичному пабліку Deep State.

У Генштабі розповіли, що на Куп’янському напрямку наші бійці відбили одну атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив чотири безуспішні атаки позицій наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три розвідувальні БпЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника.