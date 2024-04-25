Джуліані та інші члени команди Трампа звинувачені в спробі скасувати результати виборів в Арізоні

Руді Джуліані та інші члени команди Трампа офіційно звинувачені в спробі скасувати результати виборів в Арізоні

https://racurs.ua/ua/n194698-djuliani-ta-inshi-chleny-komandy-trampa-zvynuvacheni-v-sprobi-skasuvaty-rezultaty-vyboriv-v-arizoni.html

Ракурс

Влада штату Арізона офіційно звинуватила радника та адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, голову апарату Білого дому при Трампі Марка Медоуза і ще 16 осіб у змові з метою скасувати підсумки минулих президентських виборів у цьому штаті.

.

Сам Трамп серед співучасників справи, але в число обвинувачених не включено, пише BBC.

Арізона стала четвертим штатом, де Трампу та його соратникам пред’явлено кримінальні звинувачення у зв’язку зі спробами скасувати підсумки виборів, які Трамп без жодних доказів наполегливо називав сфальсифікованими.

Про офіційне пред’явлення звинувачень генеральний прокурор Арізони, член Демократичної партії Кріс Мейс оголосив у середу, після того, як зі звинуваченнями після року розслідування, що тривало, погодилося Велике журі штату.

Я не дозволю підривати американську демократію — вона надто важлива для нас. Ця махінація, якщо вона вдалася, позбавила би виборців Арізони права на облік їхніх голосів, поданих за обраного ними президента. Це, по суті, обессмыслило би їх право обирати, — сказав генеральний прокурор у відеообігу.

Джо Байден переміг в Арізоні з перевагою всього в 10 тис. 457 голосів.

В офіційному звинуваченні на ім’я названо лише 11 із 18 фігурантів справи, але інші семеро, включаючи Марка Медоуза та колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані, описані досить докладно, щоб зрозуміти, про кого йдеться.

Прокуратура Арізони обіцяє оприлюднити імена цих сімох після того, як усім їм особисто і офіційно буде пред’явлено звинувачення.

У поданих до суду документах як співучасник змови, але не обвинуваченого, фігурує і «колишній президент США», яким навряд чи може бути хтось крім Трампа.

Серед обвинувачених, названих за іменами — колишня голова аризонського відділення Республіканської партії Келлі Уорд, її чоловік Майкл Уорд і два депутати конгресу штату, Ентоні Керн і Джейк Хоффман.

Хоффман сказав в ефірі телекомпанії CBS, що не вважає себе винним і розглядає звинувачення як неприкрите переслідування з політичних мотивів.

Окрім Арізони, діячі Республіканської партії офіційно звинувачені у співучасті в спробах Трампа скасувати підсумки виборів у трьох штатах США: Неваді, Мічигані та Джорджії.

Очолюваний демократами комітет Конгресу, який розслідував штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року та імовірні спроби Трампа скасувати підсумки виборів, дійшов висновку, що екс-президент і члени його команди після виборів у листопаді 2010 більшості в конгресах семи штатів, де переміг демократ Байден, незаконно призначити виборців-республіканців або взагалі не призначати виборців.

Республіканці Арізони послухалися і послали в Сенат США сфальсифіковані сертифікати.