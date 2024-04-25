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Суд отправил наместника Святогорской лавры УПЦ МП в СИЗО на два месяца без права внесения залога
Суд отправил наместника Святогорской лавры УПЦ МП в СИЗО на два месяца без права внесения залогаhttps://racurs.ua/n194701-sud-otpravil-namestnika-svyatogorskoy-lavry-upc-mp-v-sizo-na-dva-mesyaca-bez-prava-vneseniya-zaloga.htmlРакурс
Суд відправив митрополита Святогірської лаври Арсенія УПЦ МП на два місяці без права внесення застави.
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Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
СБУ підозрює, що митрополит під час літургії, яка знімалася на відео, «озвучив розташування блокпостів ЗСУ у Краматорському районі Донецької області».
Таким чином клірик намагався завуальовано «злити» агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі, — вважають у СБУ.
Що відомо про Арсенія
У 2014−2015 роках лавра в якій він служив, негласно підтримувала бойовиків так званої днр.
У 2018 році Арсеній заявив, що війну почала Україна, а не росія. Характеризував війну як «громадянський конфлікт».
У 2020 році у Святогірській лаврі, де Арсеній був намісником, пройшов форум «люди миру». Форум за задумом УПЦ МП мав «примирити ворогуючі сторони».
У 2019 році журналісти побували у церковних магазинах при лаврі та побачили там антивакцинаторську літературу, брошури проти інших українських церков та української мови. Того ж року митрополит Арсеній проігнорував карантинні обмеження під час богослужінь.
У Великодню ніч до Лаври прийшли сотні вірян, частина з яких не мали захисних масок. У зв’язку з цим поліція почала розслідування через порушення санітарних правил.
Також стверджується, що він ще до вторгнення рф висловлював прокремлівські наративи.