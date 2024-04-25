Суд відправив намісника Святогірської лаври УПЦ МП у СІЗО на два місяці без права внесення застави

https://racurs.ua/ua/n194701-sud-vidpravyv-namisnyka-svyatogirskoyi-lavry-upc-mp-u-sizo-na-dva-misyaci-bez-prava-vnesennya.html

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Суд відправив митрополита Святогірської лаври Арсенія УПЦ МП на два місяці без права внесення застави.

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Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

СБУ підозрює, що митрополит (Ігор Яковенко) під час літургії, яка знімалася на відео, «озвучив розташування блокпостів ЗСУ у Краматорському районі Донецької області».

Таким чином клірик намагався завуальовано «злити» агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі, — вважають у СБУ.

Що відомо про Арсенія

У 2014−2015 роках лавра в якій він служив, негласно підтримувала бойовиків так званої днр.

У 2018 році Арсеній заявив, що війну почала Україна, а не росія. Характеризував війну як «громадянський конфлікт».

У 2020 році у Святогірській лаврі, де Арсеній був намісником, пройшов форум «люди миру». Форум за задумом УПЦ МП мав «примирити ворогуючі сторони».

У 2019 році журналісти побували у церковних магазинах при лаврі та побачили там антивакцинаторську літературу, брошури проти інших українських церков та української мови. Того ж року митрополит Арсеній проігнорував карантинні обмеження під час богослужінь.

У Великодню ніч до Лаври прийшли сотні вірян, частина з яких не мали захисних масок. У зв’язку з цим поліція почала розслідування через порушення санітарних правил.

Також стверджується, що він ще до вторгнення рф висловлював прокремлівські наративи.