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Ракурс
В российском Омске вспыхнули емкости с нефтепродуктами (ВИДЕО)

В российском Омске вспыхнули емкости с нефтепродуктами (ВИДЕО)

25 апр 2024, 11:12
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У російському Омську 25 квітня палають три цистерни з нафтопродуктами — кожна по 50 м³.


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Вони спалахнули раптово, пишуть російські ТГ-канали.

Що спричинило пожежу — наразі невідомо, до гасіння залучили пожежний потяг і авіацію.

Пожежу гасять кілька десятків людей і два пожежних потяги.

За день до цього три залізничні цистерни з паливом горіли в окупованому росією Сімферополі.

Источник: Ракурс


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