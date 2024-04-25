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В российском Омске вспыхнули емкости с нефтепродуктами (ВИДЕО)
В российском Омске вспыхнули емкости с нефтепродуктами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194703-v-rossiyskom-omske-vspyhnuli-emkosti-s-nefteproduktami-video.htmlРакурс
У російському Омську 25 квітня палають три цистерни з нафтопродуктами — кожна по 50 м³.
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Вони спалахнули раптово, пишуть російські ТГ-канали.
Що спричинило пожежу — наразі невідомо, до гасіння залучили пожежний потяг і авіацію.
Пожежу гасять кілька десятків людей і два пожежних потяги.
За день до цього три залізничні цистерни з паливом горіли в окупованому росією Сімферополі.