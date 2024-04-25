У російському Омську спалахнули ємності з нафтопродуктами

https://racurs.ua/ua/n194703-u-rosiyskomu-omsku-spalahnuly-iemnosti-z-naftoproduktamy-video.html

Ракурс

У російському Омську 25 квітня палають три цистерни з нафтопродуктами — кожна по 50 м³.

.

Вони спалахнули раптово, пишуть російські ТГ-канали.

Що спричинило пожежу — наразі невідомо, до гасіння залучили пожежний потяг і авіацію.

Пожежу гасять кілька десятків людей і два пожежних потяги.

За день до цього три залізничні цистерни з паливом горіли в окупованому росією Сімферополі.