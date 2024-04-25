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Ракурс
У російському Омську спалахнули ємності з нафтопродуктами

У російському Омську спалахнули ємності з нафтопродуктами (ВІДЕО)

25 кві 2024, 11:12
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У російському Омську 25 квітня палають три цистерни з нафтопродуктами — кожна по 50 м³.


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Вони спалахнули раптово, пишуть російські ТГ-канали.

Що спричинило пожежу — наразі невідомо, до гасіння залучили пожежний потяг і авіацію.

Пожежу гасять кілька десятків людей і два пожежних потяги.

За день до цього три залізничні цистерни з паливом горіли в окупованому росією Сімферополі.

Джерело: Ракурс


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