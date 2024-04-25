В Николаеве во время перегрузки боеприпасов произошли взрывы, погибли военные

https://racurs.ua/n194704-v-nikolaeve-vo-vremya-peregruzki-boepripasov-proizoshli-vzryvy-pogibli-voennye.html

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У Миколаєві 24 квітня сталися вибухи, загинули військові.

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У ДСНС Миколаївської області повідомили про вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація.

П’ятеро співробітників ДСНС постраждало, їм на місці надано першу допомогу. Постраждалі наразі у лікарні.

25 квітня у Держбюро розслідувань розповіли, що встановлюють обставини вибухів у Миколаєві через які загинуло двоє військових та травмувалось п’ятеро рятувальників.

За попередньою інформацією, 24 квітня 2024 року в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація. Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху.

Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик.