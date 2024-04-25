Корректировщики удара россии по больнице в Херсоне получили приговор суда

https://racurs.ua/n194707-korrektirovschiki-udara-rossii-po-bolnice-v-hersone-poluchili-prigovor-suda.html

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Реальний термін ув’язнення отримали ще двоє агентів фсб, які діяли у Херсоні. Вони коригували ракетні удари росії по військовій та медичній інфраструктурі обласного центру.

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Задокументовано, що на початку 2023 року саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню. У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив обом зловмисникам 15 років тюрми.

У прес-службі СБУ розповіли, що засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі. На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору агресора, коли відгукнулися на «пропозицію» фсб в одному з російських телеграм-каналів.

Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони. Також агресора цікавили можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів.

Для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер і за це отримували гроші на власні банківські картки.

На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав агента-чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 (державна зраза, вчинена в умовах воєнного стану) КК УКраїни, а його дружину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану).