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Уничтожение вражеской бронетехники, скриншот видео
Уничтожение дронами вражеской техники на Бахмутском направлении показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194717-unichtojenie-dronami-vrajeskoy-tehniki-na-bahmutskom-napravlenii-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Захисники України з 5-ї окремої штурмової Київської бригади Сухопутних військ ЗСУ за допомогою FPV-дронів знищили бронетехніку рашистів на Бахмутському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 25 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Кадри знищення ворожої бронетехніки на Бахмутському напрямку від ОШБр, — зазначається в описі відео. Марна справа тікати від наших FPV-дронів. Кожну «бляшанку» окупантів буде перетворено на металобрухт.