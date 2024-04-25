Уничтожение вражеской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n194717-unichtojenie-dronami-vrajeskoy-tehniki-na-bahmutskom-napravlenii-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Захисники України з 5-ї окремої штурмової Київської бригади Сухопутних військ ЗСУ за допомогою FPV-дронів знищили бронетехніку рашистів на Бахмутському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 25 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.