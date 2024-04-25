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Ракурс
Уничтожение вражеской бронетехники, скриншот видео

Уничтожение дронами вражеской техники на Бахмутском направлении показали ВСУ (ВИДЕО)

25 апр 2024, 16:58
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Захисники України з 5-ї окремої штурмової Київської бригади Сухопутних військ ЗСУ за допомогою FPV-дронів знищили бронетехніку рашистів на Бахмутському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 25 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Кадри знищення ворожої бронетехніки на Бахмутському напрямку від ОШБр, — зазначається в описі відео. Марна справа тікати від наших FPV-дронів. Кожну «бляшанку» окупантів буде перетворено на металобрухт.

Источник: Ракурс


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