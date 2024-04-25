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Знищення ворожої бронетехніки, скріншот відео
Знищення дронами ворожої техніки на Бахмутському напрямку показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194717-znyschennya-dronamy-vorojoyi-tehniky-na-bahmutskomu-napryamku-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Захисники України з 5-ї окремої штурмової Київської бригади Сухопутних військ ЗСУ за допомогою FPV-дронів знищили бронетехніку рашистів на Бахмутському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 25 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Кадри знищення ворожої бронетехніки на Бахмутському напрямку від ОШБр, — зазначається в описі відео. Марна справа тікати від наших FPV-дронів. Кожну «бляшанку» окупантів буде перетворено на металобрухт.