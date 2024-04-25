Росіяни показали бронемашину «Ахмат» з «цар-мангалом» для протидії дронам

https://racurs.ua/ua/n194714-rosiyany-pokazaly-bronemashynu-ahmat-z-car-mangalom-dlya-protydiyi-dronam-video.html

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Росіяни показали бронемашину З-СТС «Ахмат», обладнану «цар-мангалом» для протидії дронам.

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На відео «Мілітарного» показана бронемашина, верхня, задня, передня та бокові проєкції якої повністю закриті сітками.

Конструкція має лиш один вхід у вигляді дверей, який розміщений у задній частині конструкції. Тож єдиний спосіб увійти й вийти з «мангалу» — пройти крізь двері або пролізти під конструкцією.

«Мілітарний» пише, що така конструкція значно збільшує шанс виживання бронемашини у разі влучання дрона-камікадзе, однак при цьому значно ускладнює та затримує посадку і висадку десанту й екіпажу, що в бойових умовах може коштувати життя.

Росіяни не вперше обладнують автотранспорт й бронетехніку масивними мангалами, щоб захистити її під час штурмових дій.