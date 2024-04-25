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Росіяни показали бронемашину «Ахмат» з «цар-мангалом» для протидії дронам
Росіяни показали бронемашину «Ахмат» з «цар-мангалом» для протидії дронам (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194714-rosiyany-pokazaly-bronemashynu-ahmat-z-car-mangalom-dlya-protydiyi-dronam-video.htmlРакурс
Росіяни показали бронемашину З-СТС «Ахмат», обладнану «цар-мангалом» для протидії дронам.
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На відео «Мілітарного» показана бронемашина, верхня, задня, передня та бокові проєкції якої повністю закриті сітками.
Конструкція має лиш один вхід у вигляді дверей, який розміщений у задній частині конструкції. Тож єдиний спосіб увійти й вийти з «мангалу» — пройти крізь двері або пролізти під конструкцією.
«Мілітарний» пише, що така конструкція значно збільшує шанс виживання бронемашини у разі влучання дрона-камікадзе, однак при цьому значно ускладнює та затримує посадку і висадку десанту й екіпажу, що в бойових умовах може коштувати життя.
Росіяни не вперше обладнують автотранспорт й бронетехніку масивними мангалами, щоб захистити її під час штурмових дій.
Нещодавно повідомлялося, що на Оріхівському напрямку бійці бригади «Спартан» Національної гвардії знищили російську вантажівку «Урал», яка була захищена антидроновими «мангалами» по всій довжині корпусу, зокрема й з бортів та згори.