Бывшая Арка дружбы народов в Киеве, фото: Официальный портал Киева

https://racurs.ua/n194720-kiev-poka-ne-budet-demontirovat-byvshuu-arku-drujby-narodov-kgga.html

Ракурс

У столиці не демонтуватимуть арку «Свободи українського народу» (колишню Арку дружби народів).

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Про це заявили у Департаменті культури КМДА, стверджуючи, що сенс арки «переосмислено», а простір біля неї отримає нову концепцію, повідомляє Офіційний портал Києва.

У департаменті зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення рф Київрада ухвалила рішення про перейменування Арки дружби народів на арку «Свободи українського народу», а радянську скульптуру двох робітників — символ «возз'єднання» України та росії — демонтували у квітні того ж року.

Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю робоча група КМДА з вивчення питань щодо усунення пам’ятних об'єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та срср, з публічного простору міста Києва 19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки «Свободи українського народу», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Київ наразі перебуває на фінальній стадії декомунізації та дерусифікації обʼєктів:

загалом представники столичної влади разом із фахівцями профільних інституцій НАН України, Інституту Національної пам’яті та експертами сформували перелік 297 пам’ятних об'єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та срср, що рекомендували до усунення та/або переміщення до спеціально визначених місць зберігання таких об'єктів;

у цьому переліку — 95 пам’ятників і понад 200 пам’ятних знаків та елементів оздоблення.