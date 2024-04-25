Трое железнодорожников погибли в результате российского удара в Донецкой области

В Донецкой области погибли трое сотрудников «Укрзализныци», фото: «Вікна-новини»

https://racurs.ua/n194722-troe-jeleznodorojnikov-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-udara-v-doneckoy-oblasti.html

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«Укрзалізниця» сьогодні, 25 квітня, стала обʼєктом масових атак росії.

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На Донеччині внаслідок ворожого удару загинули троє залізничників. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано, — вказано в повідомленні.

Загиблі працювали електромеханіками на залізниці.

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