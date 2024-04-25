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В Донецкой области погибли трое сотрудников «Укрзализныци», фото: «Вікна-новини»

Трое железнодорожников погибли в результате российского удара в Донецкой области

25 апр 2024, 19:29
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«Укрзалізниця» сьогодні, 25 квітня, стала обʼєктом масових атак росії.


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На Донеччині внаслідок ворожого удару загинули троє залізничників. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано, — вказано в повідомленні.

Загиблі працювали електромеханіками на залізниці.

Окупанти також атакували:

  • Харківщину — постраждали троє співробітників;
  • Черкащину — ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв.

Источник: Ракурс


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