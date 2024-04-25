Троє залізничників загинули внаслідок російського удару на Донеччині

На Донеччині загинули троє співробітників «Укрзалізниці», фото: «Вікна-новини»

https://racurs.ua/ua/n194722-troie-zaliznychnykiv-zagynuly-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-na-donechchyni.html

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«Укрзалізниця» сьогодні, 25 квітня, стала обʼєктом масових атак росії.

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На Донеччині внаслідок ворожого удару загинули троє залізничників. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано, — вказано в повідомленні.

Загиблі працювали електромеханіками на залізниці.

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