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Ракурс
На Донеччині загинули троє співробітників «Укрзалізниці», фото: «Вікна-новини»

Троє залізничників загинули внаслідок російського удару на Донеччині

25 кві 2024, 19:29
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«Укрзалізниця» сьогодні, 25 квітня, стала обʼєктом масових атак росії.


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На Донеччині внаслідок ворожого удару загинули троє залізничників. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано, — вказано в повідомленні.

Загиблі працювали електромеханіками на залізниці.

Окупанти також атакували:

  • Харківщину — постраждали троє співробітників;
  • Черкащину — ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв.

Джерело: Ракурс


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