Троє залізничників загинули внаслідок російського удару на Донеччині

Ракурсhttps://racurs.ua/
На Донеччині загинули троє співробітників «Укрзалізниці», фото: «Вікна-новини»
Троє залізничників загинули внаслідок російського удару на Донеччиніhttps://racurs.ua/ua/n194722-troie-zaliznychnykiv-zagynuly-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-na-donechchyni.htmlРакурс
«Укрзалізниця» сьогодні, 25 квітня, стала обʼєктом масових атак росії.
.
На Донеччині внаслідок ворожого удару загинули троє залізничників. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано, — вказано в повідомленні.
Загиблі працювали електромеханіками на залізниці.
Окупанти також атакували:
- Харківщину — постраждали троє співробітників;
- Черкащину — ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв.