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СБУ задержала коллаборантов в Херсонской области, фото: СБУ
Задержан весь состав избирательной комиссии, которая действовала во время оккупации Херсонщины (ФОТО)https://racurs.ua/n194724-zaderjan-ves-sostav-izbiratelnoy-komissii-kotoraya-deystvovala-vo-vremya-okkupacii-hersonschiny.htmlРакурс
Контррозвідка СБУ затримала дев’ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації правобережжя Херсонщини.
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Усі вони входили до складу так званої «виборчої комісії № 826», яку рашисти створили у Бериславському районі, повідомляє прес-центр СБУ.
Також встановлено особу очільниці псевдоустанови, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України. За даними слідства, під час перебування на «посаді» вона:
- організувала проведення незаконного референдуму рф щодо «приєднання» регіону до складу росії;
- залучила дев’ятьох місцевих жителів, з яких потім сформувала повний склад «виборчкому».
За її вказівкою підлеглі:
- масово агітували своїх односельчан підтримати фейковий плебісцит і «проголосувати» на користь кремля;
безпосередньо в день незаконного «референдуму» робили дворові обходи приватних осель з «виборчими урнами» та фейковими бюлетенями. Під час таких рейдів вони, будучи у супроводі озброєних загарбників, збирали «голоси за приєднання до рф».
Під час звільнення регіону «голова виборчкому» втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишились на правому березі і «залягли на дно» поблизу лінії боєзіткнення, — зазначають в СБУ. — Таким чином вони сподівались уникнути правосуддя. Але співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.
Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території). Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років ув’язнення.
Колишній очільниці окупаційного «виборчкому» заочно повідомлено про підозру за цією ж статтею Кримінального кодексу.
Оскільки вона переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави, — зазначають у СБУ.