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Ракурс
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

Украинский дрон попал в голову рашиста (ВИДЕО)

25 апр 2024, 20:54
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Український FPV-дрон військових 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» влучив у голову російського загарбника.


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Відповідне відео сьогодні, 25 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ.

Хедшот у виконанні холоднокровних пілотів підрозділу Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», — вказано в описі відео.

Де і коли сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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