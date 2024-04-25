Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

Український дрон влучив у голову рашиста (ВІДЕО)

25 кві 2024, 20:54
999

Український FPV-дрон військових 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» влучив у голову російського загарбника.


.

Відповідне відео сьогодні, 25 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ.

Хедшот у виконанні холоднокровних пілотів підрозділу Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», — вказано в описі відео.

Де і коли сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів