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Знищення російського загарбника, скріншот відео
Український дрон влучив у голову рашиста (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194725-ukrayinskyy-dron-vluchyv-u-golovu-rashysta-video.htmlРакурс
Український FPV-дрон військових 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» влучив у голову російського загарбника.
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Відповідне відео сьогодні, 25 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ.
Хедшот у виконанні холоднокровних пілотів підрозділу Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», — вказано в описі відео.
Де і коли сталася показана на відео подія, не уточнюється.