Знищення російського загарбника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194725-ukrayinskyy-dron-vluchyv-u-golovu-rashysta-video.html

Ракурс

Український FPV-дрон військових 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» влучив у голову російського загарбника.

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Відповідне відео сьогодні, 25 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ.

Хедшот у виконанні холоднокровних пілотів підрозділу Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», — вказано в описі відео.

Де і коли сталася показана на відео подія, не уточнюється.