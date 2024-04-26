В Черном море в настоящеевремя нет российских военных кораблей, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n194732-rossiyskie-korabli-v-chernom-i-azovskom-moryah-otsutstvuut-infografika.html

Ракурс

У Чорному та Азовському морях станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 26 квітня, відсутні ворожі військові кораблі.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 17 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 14 суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.