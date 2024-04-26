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У Чорному морі наразі немає російських військових кораблів, інфографіка: ВМС ЗСУ
Російські кораблі у Чорному та Азовському морях відсутні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n194732-rosiyski-korabli-u-chornomu-ta-azovskomu-moryah-vidsutni-infografika.htmlРакурс
У Чорному та Азовському морях станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 26 квітня, відсутні ворожі військові кораблі.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 16 ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 17 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 14 суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.