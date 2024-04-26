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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Пограничники артиллерийским выстрелом попали в блиндаж оккупантов (ВИДЕО)

26 апр 2024, 13:00
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Українські прикордонники влучним пострілом із гармати M101 влучили у бліндаж та склад боєкомплекту рашистів на Бахмутському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 26 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники-артилеристи бригади «Помста» точним влучанням зі 105-мм гармати M101 поцілили прямо в бліндаж окупантів та склад БК, — зазначається в описі відео.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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