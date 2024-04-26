Энтони Блинкен пригрозил Китаю новыми санкциями. Фото:

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США закликали Китай утриматися від співпраці з росією та допомагати країні-агресору у війні проти України.

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У Вашингтоні готові посилити санкції проти Пекіна, якщо той й надалі підтримуватиме Москву. Про це державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, передає NBC News.

Зазначається, що Блінкен прибув до КНР, щоб відговорити китайську владу від подальшої співпраці з росією. Під час візиту держсек заявив, що Китай постачає країні-агресору товари подвійного призначення, зокрема, верстати та мікроелектроніку. Саме Китайська Народна Республіка зараз є найбільшим постачальником для оборонно-промислової бази рф. Без підтримки Китаю, на думку Блінкена, росії було б важко підтримувати своє вторгнення в Україну.

У випадку зі Сполученими Штатами ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських організацій, експортного контролю тощо. І ми повністю готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко заявив про це на своїх сьогоднішніх зустрічах, — зазначив держсек.

Нагадаємо, у квітні лідер Китаю Сі Цзіньпін у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом підтримав проведення мирного саміту щодо України, але за участі росії.

Джерело: NBC News