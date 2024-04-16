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Ракурс
Сі Цзіньпін підтримав саміт миру, але за участі росії

Сі Цзіньпін підтримав саміт миру, але за участі росії

16 кві 2024, 17:37
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав проведення мирного саміту, але хоче бачити там і росію.


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Сі Цзіньпін заявив про це на переговорах з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Він закликав до конференції «за участі всіх сторін», а також назвав чотири принципи, які, на його думку, будуть запобігати «розгортанню конфлікту».

Ці принципи доволі розмиті — зосередитися на загальній ситуації миру, не підливати масла у вогонь, уникати подальшого загострення конфліктів і зменшити негативний вплив на світову економіку.

Сі Цзіньпін закликав усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу «конфлікту» з-під контролю.

Президент України Зеленський проти участі рф у саміті. Про це він сказав в інтерв’ю PBS. Московити також сказали, що не приїдуть.

Перший саміт миру на рівні лідерів держав пройде у Швейцарії 15—16 червня. Зеленський розраховує на участь у заході до 100 країн.

Джерело: Ракурс


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