Си Цзиньпин поддержал саммит мира, но с участием россии

https://racurs.ua/n194428-si-czinpin-podderjal-sammit-mira-no-s-uchastiem-rossii.html

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав проведення мирного саміту, але хоче бачити там і росію.

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Сі Цзіньпін заявив про це на переговорах з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Він закликав до конференції «за участі всіх сторін», а також назвав чотири принципи, які, на його думку, будуть запобігати «розгортанню конфлікту».

Ці принципи доволі розмиті — зосередитися на загальній ситуації миру, не підливати масла у вогонь, уникати подальшого загострення конфліктів і зменшити негативний вплив на світову економіку.

Сі Цзіньпін закликав усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу «конфлікту» з-під контролю.

Президент України Зеленський проти участі рф у саміті. Про це він сказав в інтерв’ю PBS. Московити також сказали, що не приїдуть.

Перший саміт миру на рівні лідерів держав пройде у Швейцарії 15—16 червня. Зеленський розраховує на участь у заході до 100 країн.