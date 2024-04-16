НАБУ подало в розыск Гладковского

https://racurs.ua/n194427-nabu-podalo-v-rozysk-gladkovskogo.html

Ракурс

Антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.

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На фото, яке додано до матеріалів прес-релізу, видно, що йдеться про Олега Гладковського.

Раніше він спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачувався в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами.

Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. Після цього, обвинувачений перестав з’являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук.