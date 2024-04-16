Киеву угрожают графики отключения света – в ДТЭК назвали условие

https://racurs.ua/n194426-kievu-ugrojaut-grafiki-otklucheniya-sveta-v-dtek-nazvali-uslovie.html

Ракурс

У разі підвищеного попиту на споживання електроенергії та продовження російських обстрілів по енергооб'єктах у Києві можуть застосувати графіки обмеження електричної потужності.

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Про це під час брифінгу 16 квітня повідомив генеральний директор ДТЕК «Київської електромережі» Денис Бондар.

За його словами, весняні атаки на енергооб'єкти призвели до критичного стану енергосистеми України. Втім, він підкреслив, що станом на сьогодні графіки відключення світла в столиці не застосовуються через стабільне електропостачання.

Ми зараз працюємо з «Київ Цифровим» для зручності киян. У разі застосування графіків «Київ Цифровий» буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків, — сказав Бондар.

Він також додав, що «наразі ніяких графіків у місті не застосовується».

Раніше після масованих ударів російських нацистів по енергетиці усіх українців закликали економити електрику.