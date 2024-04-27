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Ракурс
Последствия ночных обстрелов Харькова. Фото: «Суспільне»

Россияне атаковали медкомплекс в Харькове — в корпусах находились 900 пациентов

27 апр 2024, 08:20
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Вибухи у Харкові прогриміли у ніч на 27 квітня — обласний центр був під атакою російських ракет.


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Окупанти цілили у медичний заклад, в корпусах якого на момент удару перебували 900 пацієнтів та 250 працівників. Російські ракети влучили у землю. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу — в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Теренова одна особа дістала поранення легкого ступеня. Вибухова хвиля пошкодила кілька будівель — там вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації.

На місці влучань працюють усі відповідні служби.

Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: «Суспільне»

Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: «Суспільне»

Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: «Суспільне»

Наслідки нічного обстрілу Харкова. Фото: «Суспільне»

Нагадаємо, 26 квітня у Києві терміново почали евакуацію двох лікарень, розташованих на вулиці Богатирській. Влада вдалася до таких заходів, бо в інтернеті з’явилося відео, де фактично анонсувався удар росіян по цих медичних закладах. Ворог «обґрунтовував» це тим, що там нібито перебувають військові.

Источник: Ракурс


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