Ряд запретов на передвижение был введен в Херсонской области. Фото:

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Низку нових обмежень запровадила влада у Херсонській області.

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У п’ятницю, 26 квітня, відбулося чергове засідання Ради оборони Херсонської області. У його ході було ухвалено важливі рішення для захисту цивільних — громадянам заборонили відвідувати прибережні території річок та місця зведення фортифікацій. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Відтепер на Херсонщині заборонено відвідувати прибережні території вздовж правого берега рік Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова. Цивільним не можна перебувати на територіях, де збудовано або продовжується будівництво фортифікацій, у тому числі вздовж берега річок.

Крім того, цивільним автомобілям не дозволено їздити трасою Т-04−03 Мар’янське — Берислав — /Р-47/ на ділянці км 14 — км 71. Об’їзд влада обіцяє зробити трасою Т-22−07-/Т-04- 03/Високопілля — Велика Олександрівка — Берислав.

Прокудін закликав жителів Херсонщини неухильно дотримуватися цих обмежень, бо від цього залежить їхнє здоров’я та життя.

Нагадаємо, у лютому в Сумській області в межах п’ятикілометрової зони прикордонної зони встановили додаткові обмеження особливого режиму, які діятимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану в регіоні.