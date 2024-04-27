Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n194765-obekt-kriticheskoy-infrastruktury-gorel-na-prikarpate-iz-za-rossiyskoy-ataki.html

Ракурс

Ракетна атака росії вночі 27 квітня була спрямована й на Прикарпаття.

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Ціллю ворога став об'єкт критичної інфраструктури. Унаслідок удару виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені відповідні служби. На щастя, обійшлось без постраждалих. Про це Івано-Франківська обласна військова адміністрація повідомила у Facebook.

Ворог не полишає спроб залякати нас та зруйнувати критичну інфраструктуру. Тому закликаю всіх жителів області реагувати на сигнали повітряної тривоги, — наголосила очільниця області Світлана Онищук.

У ДСНС поінформували, що внаслідок ворожого обстрілу в Івано-Франківській області виникла пожежа на площі понад 200 кв. м, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, у Львівській області 27 квітня росіянами були атаковані два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. Після влучань розпочалися пожежі, які були оперативно ліквідовані. Є руйнування.