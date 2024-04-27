СБУ за две недели поразила сотни единиц техники рф. Фото:

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Служба безпеки України продовжує завдавати росіянам втрат на фронті.

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За два тижні спецпризначенці української спецслужби уразили 25 танків і декілька сотень іншої ворожої техніки. Загарбники зазнають втрат на найгарячіших напрямках. Про це прес-центр СБУ 27 квітня повідомив у Facebook.

Зазначається, що за цей період російська армія не дорахувалася 25 танків, 65 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 13 систем протиповітряної оборони та 251 одиницю військового транспорту.

Також спецслужба уразила 119 позицій та укріплень ворога, знищила шість складів із боєприпасами та ліквідувала 458 окупантів.

Нагадаємо, бійці ГУР виявили та вдарили по новітній російській РЛС 48Я6 К-1 «Подлет» — була уражена антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс. Вартість однієї такої радіолокаційної станції становить понад 5 млн дол.