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Ракурс
Оккупанты начали защищать НПЗ «мангалами». Фото: Петр Андрющенко

Россияне начали защищать свои НПЗ «мангалами» (ФОТО)

27 апр 2024, 14:50
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Захисні сітки для захисту від дронів почали з’являтися на російських НПЗ.


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Зокрема, такі конструкції зафіксували на Слов’янському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї росії. У квітні поруч з резервуарами росіяни також встановили мобільні РЕБ типу «Гроза-С». Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 27 квітня повідомив у Telegram.

Результат — сьогодні по всіх новинах. Отже, до двох А50 у ворожому тилу додається НПЗ. До чого все це. Чи ми пишаємось? Так. Хизуємось? Авжеж — маємо право, — зазначив він.

Окупанти почали захищати НПЗ «мангалами». Фото: Петро Андрющенко

Окупанти почали захищати НПЗ «мангалами». Фото: Петро Андрющенко

Окупанти почали захищати НПЗ «мангалами». Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, вночі 27 квітня безпілотники здійснили масований наліт на Краснодарський край росії. Дрони влучили у нафтопереробний завод «Словʼянськ-ЕКО» та Ільський НПЗ, де були уражені ректифікаційні та атмосферні колони, які є ключовими технологічними об'єктами заводів. Також був військовий аеродром у станиці Кущевська, де базуються винищувачі Су-27 та МіГ-29. Атакували ці об'єкти безпілотники Служби безпеки України.

Источник: Ракурс


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