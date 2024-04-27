Ракета X-59, фото: «Зміст»

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Російські війська частіше стали використовувати ракети Х-59/Х-69, здійснюючи обстріли України.

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Це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Останнім часом ворог став активніше використовувати ракети Х-59/Х-69 для того, щоб вражати різні об'єкти, — зазначив Євлаш.

Він зауважив, що ці ракети не дуже відрізняються за своїми характеристиками.

Однак, Х-69 — більш модернізована, має більшу дальність ураження та дещо більшу потужність, — розповів Євлаш.

Він наголосив, що обстріли України триватимуть.

Після нетривалої перерви ворог відновив свої масовані атаки і, звісно, він буде продовжувати їх допоки буде вбачати свою стратегічну доцільність та матиме засоби ураження, — зазначив речник Повітряних сил. — Звісно, що ворог намагатиметься продовжувати атакувати.

Джерело: «РБК-Україна»