Рашисты свезли боекомплект и системы ПВО в исторический центр Мариуполя

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Оккупированный Мариуполь, скриншот видео
Рашисты свезли боекомплект и системы ПВО в исторический центр Мариуполяhttps://racurs.ua/n194781-rashisty-svezli-boekomplekt-i-sistemy-pvo-v-istoricheskiy-centr-mariupolya.htmlРакурс
Російські загарбники після успішних атак захисників України переховали боєкомплект та системи ППО до історичного центру тимчасово окупованого Маріуполя.
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Про це сьогодні, 27 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Маріуполь. Вул. Торгова та «Гавань». Історична частина міста була до росіян, — зазначив він. — Зараз — основне місце складування та дислокації. Саме сюди переховали БК після «горел камьІш» та саме тут ховають системи ППО. Таке собі ставлення до історії. Справжньої, не вигаданої.