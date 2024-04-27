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Ракурс
Рашисты усиливают пропаганду среди детей на ВОТ, фото: «Кавказ.Реалии»

На ВОТ завезли пропагандистов для промывания мозгов украинским детям — ЦНС

27 апр 2024, 18:34
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На тимчасово окуповані території України прибули нові пропагандисти з кремлівської секти «знаніє" для промивання мізків українським дітям.


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Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначаються, що пропагандисти проводять для дітей походи під назвою «нові горизонти», під час яких:

  • школярам середніх класів розповідають російську викривлену історію про другу вітчизняну;
  • переконують що в Україні нібито нацизм;
  • поширюють антизахідну мілітаристську риторику;
  • вербують школярів до вступу в «юнармію» — російський аналог гітлерюгенду.

Ці заходи не лишаться без покарання як для пропагандистів, так й для адміністрацій шкіл які зганяють на них учнів, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про російських «гастролерів» чи колаборантів до відповідного чат-бота.

Источник: Ракурс


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