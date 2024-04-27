Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты усиливают пропаганду среди детей на ВОТ, фото: «Кавказ.Реалии»
На ВОТ завезли пропагандистов для промывания мозгов украинским детям — ЦНСhttps://racurs.ua/n194780-na-vot-zavezli-propagandistov-dlya-promyvaniya-mozgov-ukrainskim-detyam-cns.htmlРакурс
На тимчасово окуповані території України прибули нові пропагандисти з кремлівської секти «знаніє" для промивання мізків українським дітям.
.
Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначаються, що пропагандисти проводять для дітей походи під назвою «нові горизонти», під час яких:
- школярам середніх класів розповідають російську викривлену історію про другу вітчизняну;
- переконують що в Україні нібито нацизм;
- поширюють антизахідну мілітаристську риторику;
- вербують школярів до вступу в «юнармію» — російський аналог гітлерюгенду.
Ці заходи не лишаться без покарання як для пропагандистів, так й для адміністрацій шкіл які зганяють на них учнів, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про російських «гастролерів» чи колаборантів до відповідного чат-бота.