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Уничтожение русского дрона, скриншот видео
На Одесчине легкомоторная авиация уничтожила два разведывательных дрона рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194779-na-odeschine-legkomotornaya-aviaciya-unichtojila-dva-razvedyvatelnyh-drona-rashistov-video.htmlРакурс
У небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації сьогодні, 27 квітня, було знищено два розвідувальних дрони росіян — ZALA та «Орлан-10».
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Неочікуваний віраж для ворожих дронів, проте дієвий, — наголошують у Силах оборони.
Сьогодні в небі над Одесою було помічено двомісний поршневий літак Як-52, який знищив безпілотник типу «Орлан-10», повідомляє видання «Думская».
Зокрема, у соцмережах з’явилося відео, на якому цей літак кружляє навколо дрона, що спускається парашутом.
Зазначається, що по «Орлану», ймовірно, стріляв пасажир зі звичайної стрілецької зброї. Таку тактику повітряних боїв застосовували ще у Першій світовій війні.
Щоб досягти успішного ураження цілі, льотчик повинен мати чималий досвід — треба вивести крилату машину на стійкий курс і максимально зблизитися з БПЛА. Само собою, стрілець має відповідати, — наголошує видання. — Мабуть, сьогодні над Одесою працювала саме така досвідчена та вміла пара.
Джерело: «Думская», Сили оборони півдня України