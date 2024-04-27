Знищення російського дрона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194779-na-odeschyni-legkomotorna-aviaciya-znyschyla-dva-rozviduvalni-drony-rashystiv-video.html

Ракурс

У небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації сьогодні, 27 квітня, було знищено два розвідувальних дрони росіян — ZALA та «Орлан-10».

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Неочікуваний віраж для ворожих дронів, проте дієвий, — наголошують у Силах оборони.

Сьогодні в небі над Одесою було помічено двомісний поршневий літак Як-52, який знищив безпілотник типу «Орлан-10», повідомляє видання «Думская».

Зокрема, у соцмережах з’явилося відео, на якому цей літак кружляє навколо дрона, що спускається парашутом.

Зазначається, що по «Орлану», ймовірно, стріляв пасажир зі звичайної стрілецької зброї. Таку тактику повітряних боїв застосовували ще у Першій світовій війні.

Щоб досягти успішного ураження цілі, льотчик повинен мати чималий досвід — треба вивести крилату машину на стійкий курс і максимально зблизитися з БПЛА. Само собою, стрілець має відповідати, — наголошує видання. — Мабуть, сьогодні над Одесою працювала саме така досвідчена та вміла пара.

Джерело: «Думская», Сили оборони півдня України