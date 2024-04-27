Росіяни атакували об’єкти «Нафтогазу», фото: «Економічна правда»

https://racurs.ua/ua/n194778-rashysty-vranci-atakuvaly-obiekty-gazovoyi-infrastruktury-naftogaz.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 27 вранці, атакували об'єкти «Нафтогазу».

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Сьогодні зранку ворог вкотре атакував обʼєкти газової інфраструктури Групи Нафтогаз. На щастя, ніхто не постраждав, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам «Нафтогазу», фахівці займаються ліквідацією наслідків влучань.

Нагадаємо, цілями російських атак сьогодні вранці були, зокрема, два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині та об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті.