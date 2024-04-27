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На ТОТ завезли пропагандистів для промивання мізків українським дітям — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n194780-na-tot-zavezly-propagandystiv-dlya-promyvannya-mizkiv-ukrayinskym-dityam-cns.htmlРакурс
На тимчасово окуповані території України прибули нові пропагандисти з кремлівської секти «знаніє" для промивання мізків українським дітям.
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Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначаються, що пропагандисти проводять для дітей походи під назвою «нові горизонти», під час яких:
- школярам середніх класів розповідають російську викривлену історію про другу вітчизняну;
- переконують що в Україні нібито нацизм;
- поширюють антизахідну мілітаристську риторику;
- вербують школярів до вступу в «юнармію» — російський аналог гітлерюгенду.
Ці заходи не лишаться без покарання як для пропагандистів, так й для адміністрацій шкіл які зганяють на них учнів, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про російських «гастролерів» чи колаборантів до відповідного чат-бота.