Рашисти посилюють пропаганду серед дітей на ТОТ, фото: «Кавказ.Реалии»

https://racurs.ua/ua/n194780-na-tot-zavezly-propagandystiv-dlya-promyvannya-mizkiv-ukrayinskym-dityam-cns.html

Ракурс

На тимчасово окуповані території України прибули нові пропагандисти з кремлівської секти «знаніє" для промивання мізків українським дітям.

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Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначаються, що пропагандисти проводять для дітей походи під назвою «нові горизонти», під час яких:

школярам середніх класів розповідають російську викривлену історію про другу вітчизняну;

переконують що в Україні нібито нацизм;

поширюють антизахідну мілітаристську риторику;

вербують школярів до вступу в «юнармію» — російський аналог гітлерюгенду.