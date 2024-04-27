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Ракурс
Окупований Маріуполь, скріншот відео

Рашисти звезли боєкомплект та системи ППО до історичного центру Маріуполя

27 кві 2024, 19:02
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Російські загарбники після успішних атак захисників України переховали боєкомплект та системи ППО до історичного центру тимчасово окупованого Маріуполя.


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Про це сьогодні, 27 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Маріуполь. Вул. Торгова та «Гавань». Історична частина міста була до росіян, — зазначив він. — Зараз — основне місце складування та дислокації. Саме сюди переховали БК після «горел камьІш» та саме тут ховають системи ППО. Таке собі ставлення до історії. Справжньої, не вигаданої.

Джерело: Ракурс


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