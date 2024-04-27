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Ракурс
Владимир Майбоженко (слева), фото: Telegraf

ДТП в Броварах — глава РГА Майбоженко уволен с должности

27 апр 2024, 19:18
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Володимира Майбоженка, який, вчора, 26 квітня, у нетверезому стані скоїв наїзд на пішоходів, звільнено з посади голови Броварської РДА.


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Про це сьогодні, 27 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Це лише перший крок. Кримінальне провадження проти нього відкрите, про підозру повідомлено, запобіжний захід обрано, — наголосив Кравченко. — Розслідування має бути неупередженим. Покарання відносно особи, через яку постраждали 4 людей, справедливим, відповідно до наслідків і Кримінального кодексу України! Уникнути відповідальності не вдасться.

Відповідний указ вже опублікований на сайті Офісу президента.

Источник: Ракурс


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