Володимир Майбоженко (ліворуч), фото: Telegraf

https://racurs.ua/ua/n194782-dtp-u-brovarah-golovu-rda-maybojenka-zvilneno-z-posady.html

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Володимира Майбоженка, який, вчора, 26 квітня, у нетверезому стані скоїв наїзд на пішоходів, звільнено з посади голови Броварської РДА.

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Про це сьогодні, 27 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Це лише перший крок. Кримінальне провадження проти нього відкрите, про підозру повідомлено, запобіжний захід обрано, — наголосив Кравченко. — Розслідування має бути неупередженим. Покарання відносно особи, через яку постраждали 4 людей, справедливим, відповідно до наслідків і Кримінального кодексу України! Уникнути відповідальності не вдасться.

Відповідний указ вже опублікований на сайті Офісу президента.