Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Майбоженко (ліворуч), фото: Telegraf

ДТП у Броварах — голову РДА Майбоженка звільнено з посади

27 кві 2024, 19:18
999

Володимира Майбоженка, який, вчора, 26 квітня, у нетверезому стані скоїв наїзд на пішоходів, звільнено з посади голови Броварської РДА.


.

Про це сьогодні, 27 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Це лише перший крок. Кримінальне провадження проти нього відкрите, про підозру повідомлено, запобіжний захід обрано, — наголосив Кравченко. — Розслідування має бути неупередженим. Покарання відносно особи, через яку постраждали 4 людей, справедливим, відповідно до наслідків і Кримінального кодексу України! Уникнути відповідальності не вдасться.

Відповідний указ вже опублікований на сайті Офісу президента.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів