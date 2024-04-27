ДТП у Броварах за участю чиновника. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n194771-dtp-u-brovarah-golovi-rva-povidomyly-pro-pidozru.html

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Голова Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко отримав підозру за скоєння ДТП з постраждалими.

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Чиновнику повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння — ч. 2 ст. 286−1 Кримінального кодексу України. Прокурори скерували до Шевченківського райсуду Києва клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Про це 27 квітня Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Слідчі з’ясували, що вчора в Броварах Майбоженко за кермом авто проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Прилад Drager визначив у водія вміст алкоголю 2.31 проміле.

Тим часом голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Telegram, що зараз четверо постраждалих перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. Двоє чоловіків у тяжкому стані. У них діагностували множинні переломи й забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми.

Зазначається, що середні травми отримали дівчинка 2,5 років та її матір. У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, а у її мами діагностували струс, переломи й травма грудної клітини.

Нагадаємо, 26 квітня голова Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко влаштував у Броварах ДТП з потерпілими. Чиновник збив людей на пішохідному переході у Броварах. Порушника затримали, а голова Київської ОВА Руслан Кравченко пообіцяв, що керівника РВА звільнять.