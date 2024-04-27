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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

Пограничники ударами с дронов уничтожили два мотоцикла рашистов (ВИДЕО)

27 апр 2024, 21:32
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Українські прикордонники з бригади «Помста» скидами з дронів знищили два мотоцикли російських загарбників.


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Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Два байки для переміщення бездоріжжям класу «enduro» за останні кілька днів скидами з БпЛА знищили підрозділи ударної розвідки бригади «Помста», — зазначається в описі відео. — Мотоцикли підвищеної прохідності окупанти використовують для маневреності на полі бою.

Источник: Ракурс


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