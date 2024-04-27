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Пограничники ударами с дронов уничтожили два мотоцикла рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194786-pogranichniki-udarami-s-dronov-unichtojili-dva-motocikla-rashistov-video.htmlРакурс
Українські прикордонники з бригади «Помста» скидами з дронів знищили два мотоцикли російських загарбників.
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Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Два байки для переміщення бездоріжжям класу «enduro» за останні кілька днів скидами з БпЛА знищили підрозділи ударної розвідки бригади «Помста», — зазначається в описі відео. — Мотоцикли підвищеної прохідності окупанти використовують для маневреності на полі бою.