Українські прикордонники з бригади «Помста» скидами з дронів знищили два мотоцикли російських загарбників.

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Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Два байки для переміщення бездоріжжям класу «enduro» за останні кілька днів скидами з БпЛА знищили підрозділи ударної розвідки бригади «Помста», — зазначається в описі відео. — Мотоцикли підвищеної прохідності окупанти використовують для маневреності на полі бою.