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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Прикордонники ударами з дронів знищили два мотоцикли рашистів (ВІДЕО)

27 кві 2024, 21:32
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Українські прикордонники з бригади «Помста» скидами з дронів знищили два мотоцикли російських загарбників.


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Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Два байки для переміщення бездоріжжям класу «enduro» за останні кілька днів скидами з БпЛА знищили підрозділи ударної розвідки бригади «Помста», — зазначається в описі відео. — Мотоцикли підвищеної прохідності окупанти використовують для маневреності на полі бою.

Джерело: Ракурс


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