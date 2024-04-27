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Прикордонники ударами з дронів знищили два мотоцикли рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194786-prykordonnyky-udaramy-z-droniv-znyschyly-dva-motocykly-rashystiv-video.htmlРакурс
Українські прикордонники з бригади «Помста» скидами з дронів знищили два мотоцикли російських загарбників.
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Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Два байки для переміщення бездоріжжям класу «enduro» за останні кілька днів скидами з БпЛА знищили підрозділи ударної розвідки бригади «Помста», — зазначається в описі відео. — Мотоцикли підвищеної прохідності окупанти використовують для маневреності на полі бою.