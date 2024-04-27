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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Нацполіція

Рашисти обстріляли пожежну частину на Чернігівщині (ФОТО)

27 кві 2024, 20:56
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Російська армія обстріляла пожежну частину в одному з сіл Новгород-Сіверського району на прикордонні Чернігівщини.


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Внаслідок обстрілу люди не постраждали. Про це сьогодні, 27 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернігівської області.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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