Наслідки російських обстрілів української енергетики, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n194784-naslidky-nichnoyi-rosiyskoyi-ataky-pokazala-dtek-foto.html

Ракурс

У ДТЕК показали наслідки чергової російської атаки по енергооб'єктах України, здійсненої в ніч на сьогодні, 27 квітня.

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Відповідні фото опубліковані у Telegram-каналі компанії.

Важка ніч для української енергетики. В ці хвилини рятувальники разом з енергетиками продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки, — наголошують у ДТЕК. — Окупанти намагаються залишити нас без світла, але у них нічого не вийде. Продовжуємо боротьбу, кожен на своєму місці.

Раніше сьогодні у ДТЕК повідомляли, що росія атакувала 4 теплоелектростанції компанії. В результаті було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.