рф вночі 27 квітня завдала комбінованого удару по Україні. Фото:

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Комбінований удар по Україні вночі 27 квітня здійснили російські загарбники.

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Противник атакував ракетами різних типів — загалом застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. Були задіяні стратегічні бомбардувальники, Чорноморський флот наземні пускові установки, тактична авіація та винищувачі «Міг-31К». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Минулої ночі літаки стратегічної авіації Ту-95 МС випустили дев’ять крилатих ракет Х-101/Х-555, а тактична авіація — дев’ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69. Літаки МіГ-31К запустили чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Ще вісім крилатих ракет «Калібр» запустили ракетоносії з акваторії Чорного моря.

Наземні комплекси атакували двома зенітними керованими ракетами С-300 та двома крилатими ракетами «Іскандер-К».

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 21 ціль.

Нагадаємо, вночі 27 квітня російські окупанти атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Внаслідок ворожих ударів серйозно пошкоджене обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.