У ЗСУ спростували інформацію про відведення танків «Абрамс» через безпілотники

Танк «Абрамс», фото: Defense Visual Information Distribution Service

https://racurs.ua/ua/n194783-u-zsu-sprostuvaly-informaciu-pro-vidvedennya-tankiv-abrams-cherez-bezpilotnyky.html

Ракурс

Інформація про нібито відведення американських танків Abrams з передової через загрозу російських безпілотників, котра нещодавно з’явилася у ЗМІ, є фейком.

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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 27 квітня, повідомила 47-а окрема механізована бригада.

Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше — залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки, — наголошують у бригаді.

Водночас військові наголосили, що не будуть публічно коментувати, що, з якою метою та куди перекидають ЗСУ.

Просимо довіряти лише перевіреній інформації та ПЕРЕД публікаціями матеріалів звертатися за офіційними коментарями до пресслужби! — наголошують військові.

Нещодавно інформагентство Associated Press із посиланням на високопоставлених американських військових заявило, що Україна нібито відводить із поля бою надані США танки Abrams через усе активніше використання російськими військовими безпілотників. Стверджувалося, що Україна втратила вже п’ять із 31 наданого США танка.