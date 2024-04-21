Видання NYT вказало, скільки танків Abrams втратила Україна. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194576-ukrayina-vtratyla-chastynu-tankiv-abrams-na-poli-bou-nyt.html

Ракурс

Втрати України в бронетехніці назвали західні експерти.

.

З початку повномасштабного вторгнення українські Сили оборони втратили 796 танків. З цього числа 140 бойових одиниць — виробництва країн НАТО. Зокрема, ЗСУ втратили 30 одиниць німецьких танків Leopard. Натомість російські окупанти втратили 2 тис. 900 танків. Про це пише видання The New York Times із посиланням на австрійського полковника Маркуса Рейснера.

Він, посилаючись на дані військових аналітиків Oryx, за останні два місяці з поля бою вивезли п’ять із 31 танка M1 Abrams виробництва США.

За словами Рейснера, «Абрамси» хоч і дуже потужні, але не є непробивними. Ці танки найбільш вразливі там, де їх важка латна броня найтонша: у верхній частині, у задній частині двигуна та в просторі між корпусом і вежею.

Нагадаємо, на полі бою в Україні дуже добре себе проявили американські бойові машини піхоти Bradley. У Генштабі ЗСУ зазначають, що «Бредлі» це та машина, яку військові поважають, а вороги — бояться та ненавидять.

Джерело: The New York Times