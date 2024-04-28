Российская армия почти в 180 раз обстреляла украинские ТЭС. Фото:

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Кількість атак на українські теплоелектростанції з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підрахували енергетики.

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Починаючи від 24 лютого 2022 року загарбники 180 разів били по українських ТЕС. Масований обстріл, який відбувся 27 квітня, був четвертою великою атакою на енергооб'єкти після аналогічних обстрілів 22, 29 березня і 11 квітня. Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив в ефірі «Громадського радіо».

Зараз аналізуємо наслідки цієї атаки, пошкодження серйозні. Чотири станції зазнали досить значних пошкоджень, — заявив він.

Нагадаємо, вночі 27 квітня російські окупанти атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. У групі ДТЕК заявили про серйозно пошкоджене обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.

А 11 квітня армія рф повністю знищила найпотужнішу електростанцію в Київській області — Трипільську ТЕС, яка була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

А 22 березня внаслідок ракетного обстрілу росії була повністю знищена Зміївська теплоелектростанція в Харківській області.