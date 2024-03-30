рф повністю зруйнувала Зміївську ТЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193850-rf-povnistu-zruynuvala-zmiyivsku-tes-na-harkivschyni-centrenergo.html

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Зміївська теплоелектростанція в Харківській області була повністю знищена внаслідок ракетного обстрілу росії 22 березня.

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Цей обстріл знищив всі блоки, пошкодив допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного — до значного. Зараз на ТЕС триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Точної суми, яка необхідна для ремонту та прогнози щодо тривалості відновлення підприємства зараз невідомі. Про це повідомляється на сайті ПАТ «Центренерго».

Міністр енергетики Герман Галущенко побував на ТЕС і пообіцяв допомогу через донорів.

Будемо допомагати через донорів. Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати! — наголосив він.

А керівник наглядової ради «Центренерго» Андрій Гота заявив, що команда, яка змогла з нуля підняти Зміївську ТЕС після попередніх обстрілів та забезпечити успішне проходження опалювального сезону, готова до нових викликів. Раніше ремонт пошкодженого підприємства тривав шість місяців.

Нагадаємо, харківська ТЕЦ-5, яка була обстріляна російськими загарбниками, буде ремонтуватися не один рік. Підприємство втратило основні потужності генерування теплової та електричної енергії для Харкова. Живлення обласного центру відбувається з інших регіонів.